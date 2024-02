「聖なるガンジス川で身を清めればがんが治る」―そう信じた家族は先月、末期がんの息子をガンジス川で沐浴させた。ところが両親の願いもむなしく、男児は水中で意識を失い死亡したという。 インド のニュースメディア『NDTV.com』などが伝えた。【この記事の動画を見る】亡くなったのは印ウッタラーカンド州ハリドワール出身のラビ君(Ravi、5)で、先月23日(24日との報道も)に両親と叔母に連れられてガンジス川を訪れていた。

タクシー運転手によると、4人が自宅を出たのはその日の朝だそうで、「男児はとても具合が悪そうに見えた。家族は男児ががんで、首都デリーの医師に『もう手の施しようがない』と告げられたことを話してくれた」と明かした。ラビ君は末期の 白血病 で、家族は「聖なる川の水ががんを治癒してくれる」と信じてやまず、叔母がラビ君を川に沈めて清める一方で、両親はそれを見守り、祈りを捧げていたという。当時の様子を捉えた動画では、男児がかなり長い間、水中に沈められているのが分かり、そばにいた人の中には「今すぐ止めるように」と忠告する者もいたそうだ。ところが家族が"清め"を途中で止めることはなく、動画ではしびれを切らした3人ほどがそばに寄り、1人の男性がラビ君を無理やり引き上げているのが分かる。カメラはその後、叔母が近くにいた男性を手で叩いたり、意識がない甥のそばで「この子は生き返るわ」と叫ぶ様子も捉えていたが、ラビ君は搬送先の病院で死亡が確認されている。また両親と叔母はその後、警察に拘留されたそうだ。なおガンジス川は、ヒンドゥー教徒にとって宗教的、文化的に特別な意味を持ち、多くの人が「川の水は罪を浄化し、全ての苦しみから解放する」と信じているという。しかしながら今回の悲劇的な結果を受け、このニュースには次のようなコメントが寄せられた。 溺死 でなかったら、感染症で命を落としていただろう。ガンジス川は工場排水、未処理の下水、死んだ動物などあらゆるもので汚染されている。」「がん末期なら、最後の日を快適に過ごさせてあげるべきだった。」「彼らはあの子を故意に 溺死 させたんだよ。あれだけ長く水の中に沈めておくなんて!」「あの子を殺したのは川ではない。家族だよ。」「宗教で全てを解決することはできない。聖なる川だって同じだ。あの子は殺されてしまったんだよ。」「いつになったらこんな神話や迷信を信じることを止めるのか。科学、医学、現実に目を向けるべき。」「信じられないね。かわいそうに。ナンセンスだよ。」「安らかに。」