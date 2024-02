アニメ『 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』放送から20年を経て、物語の中核をなす出来事“笑い男事件”の発生時期である2024年2月が現実世界で迎えた。これを記念して、“笑い男事件”発生日とされる本日2024年2月1日より“笑い男事件”が、現実に同時多発的に発生するWEB上での笑い男によるハッキング展開、各種SNS企画などが実施された。笑い男事件の拡散を模倣する各種マーチャンダイジング展開などが同時多発的に発生。それら事象を追いかける特設ポータルサイトも期間限定で開設され、コラボレーション企画のロゴも新たに制作された。

本日2月1日(木)より3日間限定で、総集編OVA『 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man』本編のYouTube配信(「EMOTION Label Channel」「フル☆アニメTV」)の実施や、“笑い男”がTV生中継現場に姿を現した日付である2月3日(土)に、ヒューマントラストシネマ渋谷(東京)にて上映&トークショーによる特別 イベント も開催(チケット完売)。 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』が予見した未来と現実がついに融和するこの“事件”をリアルタイムで体験できる。■企画内容「笑い男」ロゴ限定ver.無料配布 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man』YouTube本編限定配信 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man』上映&トークショー開催 攻殻機動隊 」各公式、講談社、ヤングマガジン、Production I.G 各webサイトハッキング展開 攻殻機動隊 』公式X(@gitssac2045)にてフォロー&リポストキャンペーン実施「笑い男」ロゴ創作犯コンテスト実施NFTプロジェクト:100問謎解きゲーム開始マンガ「 攻殻機動隊 」シリーズ、無料話大解放「笑い男」アキバをジャック!POP UP STORE開催公式プレゼント(オリジナルロゴ入りTシャツ)キャンペーン企画アパレルブランド「RAGEBLUE」から「笑い男」コラボコレクション発売 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man』版画展示販売会 攻殻機動隊 S.A.C.』×アパレルブランド「Subciety」特別コラボアイテム発売数量限定!『ANGEL CHAMPAGNE』からコラボシャンパン発売