TOKYO NODE GALLERYにて開催中の『攻殻機動隊展 Ghost and the Shell』内で3月7日に行われる作品公式の音楽イベントDEEP DIVE / 攻殻機動隊 in TOKYO NODE』の、出演アーティスト第1弾およびイベント特別キービジュアル、チケット詳細が公開された。 （関連：King Gnu、米津玄師、ヨルシカ、LiSA……積み上げた信頼と作品への理解何度もタッグを組むアニメ主題歌の凄み） 本イベントは、展覧会内2会場を横断