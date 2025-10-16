【草薙素子】 10月16日～11月26日 予約受付 2026年10月 発送予定 価格：29,800円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「草薙素子」を発売する。価格は29,800円。グッドスマイルカンパニー公式ショップにて予約受付が開始されている。期間は11月26日までで、2026年10月に発送予定。 本商品は、マンガ「攻殻機動隊」に登場する草薙素子を1/7