BBCの大ヒットSFシリーズ『ドクター・フー』のマット・スミスが、共演者のジェナ・コールマンと再会した。Digital Spyが報じている。

マットは、2010年から『ドクター・フー』シーズン5〜7で11代目ドクターを演じた。ジェナは11代目ドクターの最終シーズンであるシーズン7からコンパニオンのクララ・オズワルド役で登場し、その後12代目ドクターのピーター・キャパルディと2シーズンにわたって共演した。

マットとジェナは、現地時間9月11日、ロンドンのカナリー・ワーフで開催された金融テクノロジー会社BGCパートナーズの毎年恒例のチャリティ・デーで再開を果たした。二人は、Choose LoveとSpread a Smileというチャリティ団体支援のため、子供たちと交流したり、チャリティの開催者と写真を撮ったりしながら、資金集めに協力したようだ。

Matt Smith and Jenna Coleman reunited today at the BGC Charity Day!

