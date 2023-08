今から68年前、イギリスとアメリカに住んでいた12歳の少女2人が文通を始め、学校や日常での他愛ない出来事を綴り、互いに返事を楽しみにして過ごしてきた。そして一度も会うことなく80歳になった2人は今年7月、ついに対面を果たした。文面でしかやり取りをしたことがなかった2人だが、たくさんお喋りをして、初めて一緒に過ごす時間を大いに楽しんだという。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

英ランカシャー州ホートン在住のパッツィー・グレゴリーさん(Patsy Gregory、80)と、米サウスカロライナ州コンウェイ在住のキャロル=アン・クラウゼさん(Carol-Ann Krause、80)は、1955年から手紙のやり取りを始めた。

2人は当時12歳で、パッツィーさんはイギリスでガールガイド(イギリスにおけるガールスカウトの呼び名)、キャロルさんはアメリカでガールスカウトとして活動していた。パッツィーさんが活動中にキャロルさんの名前を知り、そこから文通が始まったという。

パッツィーさんは「学校での出来事や、誰と出掛けたか、何か新しいことなどを手紙に綴っていました」と振り返っており、少なくとも2か月に1回は互いに手紙を書いていたという。それから現在に至るまで文通が続き、2人は「やり取りした手紙はおよそ800通になるのでは」と推測している。

2人はそれぞれイギリスとアメリカという離れた場所で生活していたため、簡単に会うことはできなかった。それでも1年違いで結婚し、それぞれ3人の子どもを授かるなど、似た人生を歩んできた。パッツィーさんは「一度も会ったことはないけれど、まるでキャロルのことをずっと知っているような感じでした」と、長年文通を続けたキャロルさんについて語った。

転機が訪れたのは、パッツィーさんの80歳の誕生日が近づいた頃だった。パッツィーさんは、娘のステフ・キャラムさん(Steph Calam)に「80歳になるまで、キャロルに会ってみたい」とよく話していたという。母親の長年の願いを知ったステフさんは、SNSでキャロルさんの家族と連絡を取ることに成功した。キャロルさんに会いたがっているパッツィーさんの思いを伝え、会えないかどうか尋ねると、キャロルさんは「喜んでOKしましたよ。私たちの誕生日は1か月しか離れていないのです」と快諾したそうで、2人の対面が実現することになった。

ステフさんはパッツィーさんの誕生日である6月6日、キャロルさんの住むサウスカロライナ州へ10日間の旅行をサプライズでプレゼントした。そして7月14日、68年も手紙でやり取りを続けた2人は、ついに顔を合わせることができた。

パッツィーさんは「とても感動的で、素晴らしかったです。もらった写真と同じだったので、私はすぐに彼女が誰なのか分かりましたよ。ずっと前からキャロルのことを知っているので、先週会ったような感覚でしたね」と初対面を振り返った。キャロルさんも「感激しました」と長い時を経て文通相手と会えたことに喜んでいたが、実際に会う時は緊張したとも話している。

これまで文字でのやり取りしかしてこなかった2人だが、今回の対面では何時間もお喋りをし、キャロルさんの地元の名所を訪れたり、食事に出掛けたりと、これまで一緒にできなかったことを大いに楽しんだ。

パッツィーさんとキャロルさんは、今では手紙に加えてメールやSNSでもやり取りをするようになったという。2人は「交流はこれからも続くが、再び会うことができるかどうかは分かりませんね」とコメントを残した。

ちなみに昨年11月にも、互いに9歳から文通を始めたイギリスの少女とアメリカの少年が、68年経過しても続く交流が話題を呼んでいた。

