三笘薫を封殺したワン＝ビサカは“世界最恐SB”なのか　本人は「気付いてもらえて嬉しい」

4月24日、ウェンブリーでブライトン対マンチェスター・ユナイテッドのFAカップ準決勝が行われた。

奮闘した三笘薫はチャンスもあったが、ゴールを決めることはできず。

スコアレスで迎えたPK戦の末にユナイテッドが決勝進出を決めている。

この日の三笘は相手の右サイドバックであるアーロン・ワン=ビサカに苦戦を強いられた。

レスターのイングランド代表MFジェームズ・マディソンも「彼は1vs1の守備がとんでもなくうまい。おそらく世界最強。多くのウィンガーたちは彼と対戦するとお手上げになる」とツイートしている。

ワン=ビサカは『Sky Sports』のインタビューでマディソンのツイートについてこう話していた。

Aaron Wan-Bissaka on James Maddison calling him the best in the world at 1v1 defending pic.twitter.com/n0mREGagwe

— Football Daily (@footballdaily) April 30, 2023