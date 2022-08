野生のクマに遭遇した時、自分を大きく見せて大きな声や音を出して威嚇するといった対処法があるが、アメリカのある男性がこの対処法で見事に野生のクマから家族と愛犬を守ることができた。男性の響き渡る怒号はクマにかなりのショックを与えたようだ。『The Daily Star』『LADbible』などが伝えている。

米フロリダ州オカルーサ郡デスティン在住のティタ・マルティネスさん(Tita Martinez)が今月3日、Facebookに投稿した動画が740万回以上の再生回数を記録するほど関心を集めている。動画はティタさんの夫ジョシュ・マルティネスさん(Josh Martinez)が自宅の庭に現れた野生のクマを見事に追い払う様子が捉えられていた。

動画は屋外に設置された監視カメラが同日の午後8時半頃に撮影したものだが、そこには庭に出てスマートフォンで会話するティタさんの姿があった。しかしその直後、ティタさんが庭の奥を見ながら突然大きな金切り声をあげた。なんと庭に野生のクマが侵入し、家族が飼っているゴールデン・レトリバーとプードルのミックス犬の“サロモン(Salomon)”に襲いかかろうとしていたのだ。

ティタさんはパニック状態になりながらも屋内にいるジョシュさんを大声で呼んだ。ただならぬティタさんの叫び声にジョシュさんはすぐに庭に駆けつけ、クマに気づくとティタさんとドア越しにやってきた子供たちに家の中へ避難するよう促した。サロモンもクマから逃げて屋内へと無事に避難することができた。

その間、ジョシュさんは庭を走りまわるクマに両手を大きく広げて大きな声で怒鳴って威嚇した。鬼気迫るようなジョシュさんの気迫にクマは恐れをなしたのか、一目散に庭から去っていった。ジョシュさんの冷静かつ機転の利いた撃退方法に、動画を見た人からはこのような声が寄せられた。

「クマはパパの怒号で心臓発作を起こしかけたんじゃないかな。」

「パパの方が明らかに大きいクマって感じだったね。パパさんお疲れ様でした。」

「そうなんだよ。自分を大きく見せて大きな音を出すといいんだよね。その後、クマが他で暴れてないといいんだけど…。グッジョブだよ。彼は父親としての仕事をしたね。」

実はジョシュさん、米陸軍特殊部隊に所属しており、迫り来る危険に対処するための高度な訓練を日頃から受けているそうで、メディアのインタビューにこう語っている。

「私は米陸軍特殊部隊の一員なんです。家の近くに現れたクマから私と妻は最愛のサロモンを守ることができ、私は家族を守ったのです。どの父親も家族を守るために行動を起こすと思いますが、私も同じことをしたまでです。」

ちなみにティタさんのFacebookには、現地時間16日に2歳の誕生日を迎えたサロモンの愛らしい写真が投稿されている。

画像は『The Daily Star 2022年8月14日付「Hero dad saves ‘small’ dog’s life by scaring off bear with ingenious method」(Image: CBS NEWS)』『Tita Martinez 2022年8月16日付Facebook「Happy 2nd Birthday My Beautiful Salomon」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)