【今週のおすすめ海外ドラマ】『アフター・ライフ』ファイナル、『シカゴ・ジャスティス』の配信が開始！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は『シカゴ』シリーズから人気の2作品の最新シーズンの配信がスタートとなるほか、ディズニープラスでは日本初となる『ディープ・ステート』の配信が開始! AXNミステリーではイギリス発ご長寿シリーズが全話一挙放送となる。お見逃しなく!

1月10日(月)〜16日(日)にスタートするおすすめドラマは以下の通り。

■1月12日(水)



(Hulu)

『LAW & ORDER』シリーズの生みの親でヒットメイカーのディック・ウルフが手掛ける『シカゴ』シリーズ第4弾となる法廷ドラマ『シカゴ・ジャスティス』。

法廷を舞台に、検察官と捜査官からなる州検事の少数精鋭のチームがシカゴの街で大胆不敵に正義(ジャスティス)を追求。高額な訴訟やメディアに取り上げられる事件を主に扱い、被告人に対する世論や権力闘争に対峙しながら、法に対する揺るぎない情熱をもって日々奮闘していく。

キャストはフィリップ・ウィンチェスター(『ストライクバック:極秘ミッション』)をはじめ、カール・ウェザース(『ロッキー』)、ジョエル・カーター(『JUSTIFIED 俺の正義』)、モニカ・バルバロ(『UnREAL』)ら。

『シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア』シーズン3(ディズニープラス)

世界中の映画祭で観客の人気を集めたニュージーランドのホラーコメディ映画のTVシリーズ版で、オリジナルと同じくヴァンパイアになりたい人間+クセの強いヴァンパイア4人の共同生活を描く。

毎シーズン、豪華ゲストが見ものだがシーズン3に登場するのは『NCIS:ニューオーリンズ』のスコット・バクラや『ブル〜ス一家は大暴走!』のデヴィッド・クロスなど。

『ディープ・ステート』シーズン1〜2(ディズニープラス)

DEEP STATE on FOX(@deepstateonfox)がシェアした投稿

MI6・CIAの極秘チームを退職した男が家族を救うため、10年ぶりに中東に足を踏み入れる!

ピレネー山脈の麓で、趣味の日曜大工をしながら引退後の余生を謳歌する男マックス(マーク・ストロング)。妻のアンナ(リン・ルネー)と娘たちとともに、平和な日々を送っている。アンナは夫が銀行員だったと信じているが、実はMI6とCIAの特殊混成部隊「ザ・セクション」に所属していた元スパイ。とはいえ、一線を退いてからすでに10年が経つ。

そんな彼の元に、元上司から突然の報せが。示された写真を確認すると、そこには前妻との間に設けた子ども、ハリーの無残にも変わり果てた姿が。息子の復讐を遂げ、そして愛する家族に忍び寄る影を断ち切るため、再び銃を手に取り一路ベイルートへ向かう。しかし、ロンドン、ワシントン、テヘランと、世界各地を結んだミッションが展開する中、「ザ・セクション」が隠す真の狙いが明らかになる。

■1月14日(金)



『After Life/アフター・ライフ』(Netflix)

毒舌コメディアンとして人気のリッキー・ジャーヴェイス(『ザ・オフィス』『デレク』『人生短し...』)がクリエイターと主演を務めるのファイナルとなるシーズン3。

本シリーズの主人公は、一見普通の人生を送っているトニー。ところが、妻のリサが急逝したことで事態が一変し、残された人生を自分が思うままにふるまっていこうと決意する。笑いのなかに、生きていくことを情熱的に促すメッセージを持つ傑作ドラマとして高い評価を得ている。

『アーカイブ81』(Netflix)

同名の人気ポッドキャストに着想を得た、オリジナル超常現象ホラーシリーズ。

1994年に撮影された傷んだビデオテープの山を修復するという仕事を引き受けたダン・ターナーはドキュメンタリー映像作家の作品の修復を続けるうちに、彼女が続けていたある調査に引き込まれていく。それは、"ヴィッサー"というアパートを拠点に活動する危険なカルト教団に関するものだった。

主人公のダンを演じるのは、『ゲットダウン』のマムドゥ・アチー。その他の出演者はディナ・シハビ(『オルタード・カーボン』)、エヴァン・ジョニカイト(『フロンティア』)、マット・マクゴーリ(『殺人を無罪にする方法』)、ジュリア・チャン(『ケイティ・キーン』)ら。

『シカゴ・メッド』シーズン4(Hulu)

『シカゴ・ファイア』『シカゴ P.D.』に続く『シカゴ』シリーズ第3弾として登場した大ヒット医療ドラマ『シカゴ・メッド』の第4シーズン。

日々多くの患者が運び込まれるシカゴ医療センターの救急外来(ED)は、一刻を争う"命の最後の砦"。患者の病の原因を突き止めることが求められ、治療方針について難しい判断を迫られる...。なお、Huluでは『シカゴ・ファイア』『シカゴ P.D.』を含む『シカゴ』シリーズ4作すべてを見放題で楽しめる。

■1月15日(土)



『ニュー・トリックス〜退職デカの事件簿』全話一挙放送(AXNミステリー)

英BBCで2003年にスタートして以来、平均視聴占有率30パーセントを誇り、10年以上放送されたご長寿シリーズが、AXNミステリーで全話一挙放送!

ロンドン警視庁のエリート刑事サンドラ・プルマンは、ある人質誘拐事件の捜査ミスで左遷されてしまう。名誉挽回のチャンスとして、過去の未解決事件を再捜査する新設部署の指揮を任されることに。ただし、チームメンバーは、退職した元刑事たちから選ばなくてはならない......! "You Can't Teach an Old Dog New Tricks"=「老犬に新しい技は教えられない」という諺通り、老犬=退職デカたちが頑固に己のやり方を貫き、サンドラと共に事件へ立ち向かう。

■1月16日(日)



『死を招く森〜引退刑事ベトゲの執念』(AXNミステリー)

Erstes Deutsches Fernsehen(@das_erste)がシェアした投稿

実在の事件を基に制作されたドイツ発のミステリードラマが、AXNミステリーにて独占放送開始となる。

1989年ベルリンの壁崩壊直前の西ドイツで発生し、約30年後にその真相が明らかとなりドイツ中を震撼させたカップル連続殺人事件と女性失踪事件を基に描かれた作品で、2020年のドイツでの放送時は最高視聴者数650万人以上、最高占有率20パーセント以上を達成。すべてのエピソードが放送された同日のゴールデンタイムで最も視聴された番組となり、更にはその年のドイツのテレビ賞をにぎわせた超話題作。

(海外ドラマNAVI)



Photo:

『シカゴ・ジャスティス』© 2017 Universal Television LLC. All Rights Reserved.

『シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア』©2020 FX Productions, LLC. All rights reserved.

Netflixオリジナルシリーズ『After Life/アフター・ライフ』『アーカイブ81』は1月14日(金)より独占配信スタート

『シカゴ・メッド』シーズン4© 2018 Universal Television LLC. All Rights Reserved.

『ニュー・トリックス〜退職デカの事件簿』シーズン1 Mike Hogan © BBC 2004