サッカー王国ブラジルではストリートサッカーも盛んですが、それを快く思わない人も存在します。

サッカーボールが自宅の窓に飛んでくることに業を煮やした人が、窓枠に細工をしたところ、恐ろしい光景が生まれてしまいました。

A lady got tired of getting her window hit by soccer balls : Reddit by Grass_GB



トゲトゲに刺さったサッカーボールの残骸が無数にも……。

ゾッとする光景ですが、逆に言うと最低でもこれだけボールが飛んできたのですね。

嫌気を差した家の人が対策した気持ちもわかります。

さすがはサッカー王国、それだけストリートサッカーが盛んなのでしょうね。