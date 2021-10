【今週スタートの海外ドラマ】『YOU』『シカゴ・メッド』『NCIS:LA』新シーズンが上陸！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はデイン・デハーン(『リーシーの物語』『ヴァレリアン 千の惑星の救世主』)が出演する話題のアクションドラマ『ZeroZeroZero 宿命の麻薬航路』やキャンディス・キャメロン・ブレ(『フルハウス』)が図書館司書探偵に扮するミステリードラマの新作がスタート。『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』、『シカゴ・メッド』といった人気スピンオフシリーズの新シーズンも上陸する。お見逃しなく!

■10月11日(月)

『ベビー・シッターズ・クラブ』シーズン2(Netflix)

ベビーシッター業を始めた7人の中学生の友情と冒険を現代風にアレンジしたコメディドラマ。

新年度に入ってビジネスは大忙し。新たな出会いが生まれ、自分の内面を見つめながら大切なことを学んでいくメンバーたちは、どんな時もみんなで支え合う。

■10月12日(火)

『ZeroZeroZero 宿命の麻薬航路』(スターチャンネル)

世界3大陸にまたがるコカイン密輸に関わるイタリアマフィアとメキシコ麻薬カルテル同士の権力抗争を、壮絶かつリアルに描く犯罪アクションドラマ。第76回ヴェネツィア国際映画祭でもプレミア上映された話題作が日本上陸!

南イタリア、カラブリア州のマフィア組織のドン・ミーノは、組織の建て直しのために大がかりなコカイン買い上げを図る。一方、売り手のメキシコ人犯罪組織のレイラ兄弟は、メキシコ軍の軍曹マヌエルを内通者として雇い、当局の摘発を逃れてきた。買い手と売り手を繋いでコカインを搬送するのは、ニューオーリンズで運送業を営むリンウッド家。大型貨物船を購入してコカイン密輸に備えようとするが...。



■10月13日(水)

『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』シーズン12(FOXチャンネル)

アメリカ海軍に関わる事件を解決するNCISのロス支局を舞台に、潜入捜査のプロたちがハイテク技術を駆使しながら、どんな敵にも立ち向かう『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』の最新シーズンが日本初放送。

第1話「針路」では、カリフォルニア沖でロシアの戦略爆撃機が失踪。ヘティに呼び出されたネルが捜査を指揮することになり、機内にある情報の入手と武器の確保のためにチームが動き出す。カレンとサムは爆撃機が緊急着陸した可能性を視野に入れ、ヘリコプターで上空から捜索を開始。一方、ケンジーとディークスがアルカディ経由で乗員の情報を探り、訓練を終えてNCIS捜査官となったラウントリーは非公式のロシア領事館に張り込む。





『バティスト〜ブダペストに消えた影〜』(スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ)

で事件を担当した刑事ジュリアン・バティストを主人公にしたスピンオフドラマの第2シーズン。

本家ではベルギーやドイツなどで撮影が行われたが、スピンオフでは舞台をオランダのアムステルダムに移し、仕事から遠ざかり、娘夫婦が住むアムステルダムに移り住み平穏な生活を楽しんでいたジュリアン・バティストだが、ある事件をきっかけに再度行方不明者の捜索を開始する。

■10月14日(木)

『アナザー・ライフ』シーズン2(Netflix)

『GALACTICA/ギャラクティカ』のケイティー・サッコフや『SUPERGIRL/スーパーガール』のタイラー・ホークリンらが出演するSFドラマの第二弾。

地球外知的生命体との接触に挑む人類初のミッションに出発した女性宇宙飛行士と若きクルーたち。だが、彼女たちの行く手には、想像を絶する危険が待ち受けていた...。





『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル』(U-NEXT)

を手掛けたマイク・ホワイトがクリエイターを務めるダークコメディ。リミテッドシリーズとして製作されたが、シーズン2へ更新済み。

ハワイのリゾートホテルを舞台に、宿泊客やそこで働く従業員たちの人間模様を描く。出演者にはコニー・ブリットン(『9-1-1:LA救命最前線』)、ジェニファー・クーリッジ(『NYボンビー・ガール』)、シドニー・スウィーニー(『ユーフォリア/EUPHORIA』)、スティーヴ・ザーン(『シリコンバレー狂騒曲』)ら。

■10月15日(金)

『YOU ー君がすべてー』シーズン3(Netflix)

ペン・ バッジリー()が主演するサイコ・スリラードラマ第3章。

シーズン1ではニューヨークを舞台に主人公のジョーが働く本屋で知り合った作家志望のベック(エリザベス・ライル『ワンス・アポン・ア・タイム』)と恋人関係になるためにストーカーと化し、シーズン2ではロサンゼルスへ移り、新たな恋の相手と出会う展開になっていた。

シーズン3では、『NCIS: ニューオーリンズ』のソーニャ・パーシー役などで知られるシャリータ・グラントが母親でありインフルエンサーでもあるシェリーを演じることがわかっており、その他にも13人の新キャストが登場する。





『シカゴ・メッド』シーズン3(Hulu)

『シカゴ・ファイア』『シカゴ P.D.』に続く、『シカゴ』シリーズ3作目の本作。

IV、アルコールや薬物依存、精神疾患、宗教・移民問題、LGBT、尊厳死...患者や家族の抱える様々な事情はまさにアメリカ現代社会の縮図だ。医師たちは彼らに向き合い、悩み、時にぶつかりながらも、前に進もうとしてゆく。





『しあわせのモーメント』シーズン4(Netflix)

インド発のNetflixオリジナルシリーズ。

お互い好きなことを言い合える関係のカップル、カヴィヤとドゥルヴ。インドのムンバイで同棲生活を送る二人の日常の"何気ない出来事"が描かれる。





『ラストサマー』(Amazon Prime Video)

ある夏の夜にドライブに出かけたティーンエイジャー4人組が、男性を車ではねてしまったことで起こる惨劇が描かれ、大ヒットした映画の同名シリーズ版。

メインキャストにはブリアンヌ・チュー(『スクリーム』)、アシュリー・ムーア(『俺たちポップスター』)、ビル・ヘック(『リトル・アメリカ』)ら。



■10月16日(土)

『図書館司書探偵オーロラ』(AXNミステリー)

『フルハウス』のD.J・タナー役でお馴染みのキャンディス・キャメロン・ブレが主演を務めるミステリードラマ。

図書館司書で、 犯罪分析クラブにも所属するほどの犯罪マニアの主人公が、 身近に起きる殺人事件に首を突っ込みながらも、 自慢の分析能力を発揮して事件を解決していく。

(海外ドラマNAVI)



Photo:

Netflixオリジナルシリーズ『ベビー・シッターズ・クラブ』シーズン2は10月11日(月)より独占配信スタート

『ZeroZeroZero 宿命の麻薬航路』© 2019 Cattleya Srl - Bartlebyfilm Srl.

『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』シーズン12© 2020 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

『バティスト〜ブダペストに消えた影〜』© Two Brothers Pictures and All3Media International

Netflixオリジナルシリーズ『アナザー・ライフ』シーズン2は10月14日(木)より独占配信スタート

Netflixオリジナルシリーズ『YOU ー君がすべてー』シーズン3、『しあわせのモーメント』シーズン4は10月15日(金)より独占配信スタート

『シカゴ・メッド』シーズン3© 2017 Universal Television LLC. All Rights Reserved.

『図書館司書探偵オーロラ』(C) 2015 AURORA TG2 (MUSE) INC. ALL RIGHTS RESERVED (C) 2015 AURORA TG1 (MUSE) INC. ALL RIGHTS RESERVED