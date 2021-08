『ウォーキング・デッド』ファイナルシーズンで、ゾンビウイルスの解明と治療法は見つかるのだろうか

米AMCの大人気サバイバル・パニックドラマ『ウォーキング・デッド』のファイナルとなるシーズン11の放送がスタートしたが、果たしてウイルスの解明と治療法は見つかるのだろうか。米Screen Rantが伝えている。(※本記事はシーズン11の展開を示唆している他、原作コミックスの内容に言及しておりますのでご注意ください)

『ウォーキング・デッド』は謎のウイルスでゾンビのように転化したウォーカーが蔓延る世紀末的な世界が舞台となり、シーズン1では米疾病予防管理センターの研究者であるエドウィン・ジェンナーが、ウイルスの解明と治療法の発見に努めていた。

だが、それ以降はウイルスの原因や治療法に関するプロットは描かれず、原作者のロバート・カークマンも、他のゾンビ作品では必ず治療法の発見が物語の鍵になるため、あえて『ウォーキング・デッド』では取り上げないとコメントしていたこともあった。

ところが、『ウォーキング・デッド』の公式Twitterアカウントにファイナルシーズンを宣伝する動画が投稿され、コミュニティ"コモンウェルス"の軍でリーダーを務めるマーサー(マイケル・ジェームズ・ショウ)が、「治療法になりなさい。コモンウェルスに参加しよう」と呼び掛けているのだ。コモンウェルスは、これまでのシリーズに登場した中で最先端の暮らしを誇るコミュニティのようで、「治療になりなさい」との言葉が単なるスローガンではないとも考えられる。

Do your part for a bright future.