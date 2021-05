10年間ありがとう！『HAWAII FIVE-0』あなたのベストエピソード投票開催

日本人にも馴染みの深いハワイを舞台に、凶悪犯罪に立ち向かうファイブオーの活躍を描いたポリスアクションドラマ『HAWAII FIVE-0』。ファイナル・シーズンのDVDリリースに伴い、今一度過去9シーズンに起こった思い出深いシーンをピックアップ! 壮絶なアクション、テンポのいい会話、そして愛情、友情、涙...。そんな彼らの姿を、"オハナ"として一緒に見てきたあなたにとってのベストエピソードを投票しよう!

ファイナル・シーズンのDVDが5月21日(金)にリリースされることを記念して、NBCユニバーサル・エンターテイメント×海外ドラマNAVIコラボ企画としてTwitter同時再生鑑賞会を実施します。この10エピソードの中からあなたが好きなエピソードを投票し、ナンバー1に選ばれたエピソードを5月29日(土)20:00よりTwitter同時再生鑑賞会で視聴します。





■エントリーNo.1:シーズン2 第1話「ゆるぎない絆」

スティーヴ絶体絶命のクリフハンガーで終わったシーズン1から続くシーズン2の第1話。スティーヴはハワイ州知事殺害容疑で逮捕され、コノは保管庫への不法侵入で停職。相棒のダニーはスティーヴの元上官で海軍少佐のジョー・ホワイトに助けを求める。だがスティーヴは逃亡を図り、マックスの自宅に逃げ傷口を縫ってもらう。そこに駆けつけたダニーとチンだが、ダニーは開口一番追われる身となった相棒を非難。"体調の気遣いはないのか"と怒るスティーヴとの間に絶妙な"オタク"トークで会話に入ってくるマックス、冷静に見守るチンの姿が、今後のあのチームを彷彿させる回。なんとかスティーヴの無実も証明され、再びファイブオーとしての活躍に期待が高まるエピソードだ。





■エントリーNo.2:シーズン3 第13話「無法地帯」

チンは突然手錠で繋がれていることに気がつき目を覚ますが、そこは独房の中だった。その刑務所には、サン・ミンもおり、看守にファイブオーだと告げるが信じてもらえない。だが、サン・ミンとチンは協力して脱獄。いつもは髪が上がって額が見えているしっかりした印象のチンだが、オレンジ色の囚人服に身を包んで前髪の下りた姿が新鮮に映る。無事にチンは救出されるが、サン・ミンは看守の制服で逃亡。またアダムのことを怪しむコノの苦悩も始まり、彼の携帯の中身を探っていくが、それが今後の二人の複雑な関係の始まりになっていく。





■エントリーNo.3:シーズン4 第10話「父に捧ぐ」

真珠湾攻撃の慰霊祭で、トリヤマという日系人が退役軍人の殺害を試みるがスティーヴに阻止される。トリヤマ曰く、その軍人が家宝の日本刀を盗んだが、誰も当時日本人に言うことを信じてくれなかったとスティーヴに訴える。そして、スティーヴの祖父とトリヤマが一緒に映っている写真を見つける。スティーヴにとっても自分のルーツの謎が深まるばかり。リアリティのある真珠湾でのロケに、日本を題材にしたストーリーが魅力の回。





■エントリーNo.4:シーズン5 第7話「宿命の対決」

記念すべきシリーズ通算100話目となるエピソード。ウォー・ファットに誘拐され、ドラッグを投与されたスティーヴが幻覚を見る。父親がもし生きていたら、チンが警察官のままだったら、コノがプロサーファーになっていたら、そんな人々の別の人生を夢見つつ苦しむ。死闘の末、ついに宿敵ウォー・ファットを倒すスティーヴだが、そのまま気を失う。そこに駆けつけたダニーの顔を見て、父に会いたいと激しく男泣きをするのが印象的。激しいアクションがありながらも切ないエピソード。





■エントリーNo.5:シーズン5 第14話「失われた犯人」

刑務所に不法侵入しようとした男が重傷を負い、病院に運ばれる。だが彼はおとり捜査目的で数日前に出所したばかりだったが、記憶喪失になっており、捜査内容はおろか、自分が出所したことも覚えていなかった。捜査とともに、相思相愛のコノとアダムがお互いのキャリアのことで喧嘩をする。アダムはコノに対してファイブオーをやめろとは言わないのに、コノは彼の仕事に口を出すため、二人の仲はちぐはぐに。だが、最後にコノが「あなたの奥さんになりたい」と告白し、結婚の約束をする。その後は素敵な結婚式のシーンも描かれるが、ここは二人の心が初めて強い絆で結ばれた回だ。





■エントリーNo.6:シーズン6 第25話「スティーヴへの祈り」

シーズン最終話に相応しいアクション満載のエピソード。麻薬売人の覆面捜査を行うスティーヴとダニーだが、ヘリから襲撃を受けスティーヴは銃弾を浴びてしまう。瀕死のスティーヴを小型機に乗せ決死の操縦をするダニーが、観光客で賑わうワイキキビーチに不時着するというブロックバスター映画も顔負けの大掛かりなアクションシーンが最高。その後、無事に病院に搬送された二人だが、ダニーは自分の肝臓の半分をスティーヴに移植することに同意。目を覚ました後同室で文句を言う二人だが、「文句を言うなら、肝臓を返す!」というスティーヴの名言も飛び出したハッピーエンドの回。





■エントリーNo.7:シーズン7 第13話「旅立ち」

ハワイの街中で建物の大爆発があり、ブライアンの法律事務所が全焼する事件が起こる。事件の解決も気になるが、シーズン1からファイブオーとともに活躍してきた検視官のマックスが旅立ってしまうエピソードでもある。事件が解決したのち、ビーチでマックスの送別会が開催される。一人一人に向けたマックスらしい思いが、それぞれのキャラクターの胸に突き刺さる。なお、マックスはファイナル・シーズンの第5話「ハロウィンに奴が来た」にもゲストとして出演するので、そちらにも大注目!





■エントリーNo.8:シーズン8 第2話「忠犬エディ」

スティーヴの元にジュニア・レインズという元シールズの若者が現れる。海軍を除隊しファイブオーに入りたいと言う彼が新メンバーとなる回。 麻薬捜査の最中、密輸組織が襲撃してきて局員が2名死亡、捜査犬エディの担当も死亡し、犬のエディが取り残される。猫派だというスティーヴがエディに愛着を持ち始めて、ダニーに茶化されるシーンも絶妙。最後まで、演技派の珍しいゲスト出演者ワンちゃんに、スティーヴでなくとも心を持って行かれる。





■エントリーNo.9:シーズン8 第10話「未来を夢見て」

病院に隔離されているスティーヴ、ダニー、タニ、ジュニア。あと数時間で出られるという時に、防護服姿の男が突然入ってきてダニーを撃つ。その男はそのまま自殺するが、重症を負ったダニーは未来の自分や仲間の姿を想像し、夢うつつ状態となる。その夢の中で、特殊メイクで老け顔になったスティーヴとダニーが、ビーチを眺めながら相変わらずの漫才を繰り広げるのが面白くも微笑ましい。ダニーの心の中を垣間見られるエピソードだ。





■エントリーNo.10:シーズン9 第10話「日の落ちるとき」

スティーヴの携帯に、ジョー・ホワイトからショートメールが何通も届く。その直後、銃を持った男が家に侵入してくるが、逃げられてしまう。スティーヴがジョーに電話をすると、2002年にモロッコでシールズの作戦を行ったチームのメンバーが次々殺されていると告げられるのだった。犯人はスティーヴたちが暗殺した犯罪者の息子だった。そのせいで重症を負ったジョーを、なんとか馬で病院に連れて行こうとするスティーヴ。だが、その途中ジョーは力尽く。父代わりのようなジョーを抱きかかえるスティーヴ。「これを見たかった」と話すジョーと夕日を見る二人。ジョーの最期を美しく描いたエピソード。



「お気に入りエピソード投票」で選ばれたエピソードは、5月27日(木)21:00頃に海外ドラマNAVI公式Twitter(@dramanavi)で発表します。

【投票の流れ】

1:下記の投票機能を使って、好きなエピソードに投票。

2:どのエピソードに投票したのか、そのエピソードを選んだ理由と共にハッシュタグ【#H50ベストエピソード】を付けて、ぜひTwitterで投稿ください。

投票締め切り:2021年5月26日(水)23時59分

『HAWAII FIVE-0』同時再生鑑賞会スケジュール

5月29日(土)

20:00から「お気に入りエピソード投票」で選ばれたエピソード

21:00からファイナル・シーズン第1話「新たな1ページ」

『HAWAII FIVE-0』ファイナル・シーズン 商品情報

5月21日(金)

・DVDレンタル VOL.1〜6

・DVD-BOX PART1 10,780円(税込)

6月23日(水)

・DVDレンタル VOL.7〜11

・DVD-BOX PART2 10,230円(税込)

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

