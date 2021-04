°­ÆÁFBIÁÜºº´±¡ßÀµµÁ´¶°î¤ì¤ë¸¡»öÊä¤¬¶§°­ÈÈºá¤ËÄ©¤à¡ØCITY ON A HILL / ºá¤Ë¤ª¤Ü¤ì¤¿³¹¡Ù¤¬ÆüËÜ¾åÎ¦¡ª

『ザ・フォロイング』のケヴィン・ベーコンと『レバレッジ〜詐欺師たちの流儀』のオルディス・ホッジ主演。"悪徳FBI捜査官×正義感溢れる検事補"の異色コンビが凶悪犯罪に挑む、ダークで重厚なクライムサスペンスドラマ『CITY ON A HILL / 罪におぼれた街』がU-NEXTにて配信スタート。

米Showtimeで2019年に放送開始され、現在シーズン2が放送中のクライムサスペンスドラマ『CITY ON A HILL / 罪におぼれた街』。『ホミサイド/殺人捜査課』のトム・フォンタナがクリエイターを務め、『ジャスティス・リーグ』のベン・アフレックや『ジェイソン・ボーン』のマット・デイモン、『メメント』のジェニファー・トッドらが製作総指揮に名を連ねていることでも話題。



1990年代初頭のボストンを舞台に、検事補デコーシー・ワードと汚職に手を染めながらも信望を集めるベテランFBI捜査官ジャッキー・ロアが思いがけずタッグを組み、街の刑事司法制度全体をも覆す事件に挑む。やがて二人は、街の刑事司法制度全体をも覆していく―。

FBI捜査官ジャッキー・ロアを演じるのは、ドラマシリーズでは『ザ・フォロイング』『アイ・ラブ・ディック』などに出演するケヴィン・ベーコン。数々の悪役を演じてきた彼が、結果を出すためなら平気でルールを破る悪徳FBI捜査官を人間味たっぷりに演じている。

相方の検事補デコーシー・ワードを演じるのは、近年は『ドリーム』や『透明人間』など映画界でも活躍し、クライムアクションドラマ『レバレッジ 〜詐欺師たちの流儀』のハーディソン役でおなじみのオルディス・ホッジ。ジャッキーと組むことでこれまでルールを遵守して生きてきたデコーシーが次第に強かな側面を見せていく。

その他、ジョナサン・タッカー(『ウエストワールド』)、マーク・オブライエン(『ホルト・アンド・キャッチ・ファイア 制御不能な夢と野心』)、ローレン・E・バンクス(『インスティンクト -異常犯罪捜査-』)、アマンダ・クレイトン(『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』)、ジェレ・シェイ(『ブルーブラッド』)、ケヴィン・チャップマン(『ブラザーフッド』)、ジル・ヘネシー(『女検死医ジョーダン』)らが出演。

『CITY ON A HILL / 罪におぼれた街』(全10話)は、4月16日(金)よりU-NEXTにて独占配信スタート。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『CITY ON A HILL / 罪におぼれた街』(c) 2019 "City On A Hill" Showtime Networks Inc. All Rights Reserved.