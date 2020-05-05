【配信／Netflix編】更新か打ち切りか...米ドラマシリーズの行方をチェック！
各局が続々とシリーズの更新状況を発表しているこの時期。米ネットワーク局＆ケーブル局の作品の行方はご紹介したが、戦国時代の真っただ中の配信サービスはどうなのだろうか。注目ドラマをメインにシリーズの更新状況をご紹介。【配信／Netflix編】
（最終更新日：5月4日）
■更新決定
・シーズン4（ファイナル）へ
・シーズン2へ
・シーズン2へ
・シーズン5・6へ
・シーズン4（ファイナル）へ
・シーズン7（ファイナル）へ
・『ザ・オーダー 暗黒の世界』シーズン2へ
・シーズン5（ファイナル）へ
・シーズン2へ
・シーズン2へ
（シーズン2は『The Haunting of Bly Manor』というタイトルに）
・シーズン2へ
・パート4へ
・シーズン4へ
・『親愛なる白人様』シーズン4（ファイナル）へ
・シーズン3へ
・シーズン2（ファイナル）へ
・シーズン2へ
・『Mr.イグレシアス』シーズン2へ
・シーズン3へ
・シーズン4（ファイナル）へ
・シーズン5（ファイナル）へ
・『レイジング・ディオン』シーズン2へ
・シーズン2へ
・シーズン3（ファイナル）へ
・シーズン2へ
■打ち切り決定
・（シーズン1）
・（パート8）
・（シーズン1）
・（シーズン3）
・（シーズン3）
・『オクトーバー・ファクション』（シーズン1）
・（シーズン1）
・（シーズン3）
・（シーズン1）
・（シーズン1）
・『ニックのいたずら』（シーズン2）
・（シーズン5）
（後半が6月2日（火）より配信スタート）
・『メシア』（シーズン1）
・（シーズン1）
・（シーズン2）
■検討中
・『#blackAF』（シーズン2へ？）
・（シーズン3へ？）
・（シーズン2へ？）
・『アレクサ＆ケイティ』（シーズン4へ？）
・（シーズン4へ？）
・（シーズン4へ？）
・（シーズン3へ？）
・（シーズン3へ？）
・（シーズン3へ？）
・（シーズン3へ？）
・（シーズン3へ？）
・（シーズン2へ？）
・『ファミリー・ストーリー 〜これみんな家族なの?〜』（シーズン3へ？）
・（シーズン6へ？）
・（シーズン4へ？）
・（シーズン3へ？）
・『五行の刺客』（シーズン2へ？）
・『私の"初めて"日記』（シーズン2へ？）
・（シーズン2へ？）
その他の更新・打ち切り情報はこちらから！
ネットワーク局 The CW
ケーブル局
Photo:
Netflixオリジナルドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』『ザ・ポリティシャン』『オルタード・カーボン』『ターン・アップ・チャーリー 〜人生アゲていこう!〜』