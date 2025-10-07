「この女、小悪魔じゃなくて本物の悪魔だ！」と背筋が凍った瞬間５パターン
男性の気持ちを軽く揺さぶる程度の「小悪魔」なら、まだ魅力的だと思ってもらえますが、極悪非道な「本物の悪魔」とみなされてしまうと、モテるどころか、誰も近寄ってこなくなるもの。では、どのようなことをすると、「本物の悪魔」の烙印を押されてしまうのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「『この女、小悪魔じゃなくて本物の悪魔だ！』と背筋が凍った瞬間」をご紹介します。
【１】SNSで周囲の人たちの悪口を言いまくっているのを知ったとき
「知り合いのフォローをたどっていて、偶然裏アカを発見。『親友』を糞ブス呼ばわりしていてドン引き」（10代男性）というように、バレないだろうと高をくくって吐いた毒が、明るみになってしまったケースです。そもそも人の悪口を言わないのが一番ですが、どうしても吐き出したいなら、アカウントには鍵を掛けるのが基本でしょう。
【２】相手によって態度を変える様子を見てしまったとき
「裏がありそうな女だとは感じてたけど、『どけよババア』と掃除のおばさんを睨みつける姿にうわぁと思った」（20代男性）など、自分にとって無価値だとみなす相手に向かって露骨な態度を取るのも、人間性を疑われてしまうようです。普段、男性に愛敬を振りまいている女性ほどギャップが衝撃的に映るので、できれば改めたいものです。
【３】男性からの贈り物を転売して荒稼ぎしていると知ったとき
「誕生日にいろんな男に同じ財布をねだって、すべてオクで転売。ほとんど業者ですよね」（20代男性）というように、男性からのプレゼントを転売するというのは、やはり非道な行為とみなされるようです。「事情があって元カレからのプレゼントを手放す」のであれば同情されるかもしれませんが、最初から転売目的というのは悪質なのではないでしょうか。
【４】複数の男性に対して思わせぶりな態度を取り、わざと彼らを競わせていたとき
「男たちの必死な様子を見ているのが楽しいんでしょうけど、いつか天罰が下るぞと思ってます」（10代男性）というように、男性の気持ちを弄んでうれしそうにしている姿は、周囲に嫌悪感を抱かせているようです。いつか本当に好きな人ができたときに、過去の悪事がバレるとせっかくの恋が実らなくなってしまうおそれもあるので、自粛しましょう。
【５】友達の彼氏を略奪してはポイ捨てするのがいつもの癖だと知ったとき
「人のものがほしくなる病気なんですかね？次々と友達の男を奪う手腕は見事ですが…」（20代男性）など、いわゆる「略奪癖」のある女性は、まともな男性からは警戒されてしまうようです。「好きになってしまって、どうしようもなかった」のならともかく、同じような騒ぎを何度も繰り返す人は「ヤバい女」と思われても仕方がないかもしれません。
している本人は軽い気持ちだったとしても、まわりはそうは思わないので、身に覚えがある人は改めたほうがいいでしょう。（田中健斗）
「知り合いのフォローをたどっていて、偶然裏アカを発見。『親友』を糞ブス呼ばわりしていてドン引き」（10代男性）というように、バレないだろうと高をくくって吐いた毒が、明るみになってしまったケースです。そもそも人の悪口を言わないのが一番ですが、どうしても吐き出したいなら、アカウントには鍵を掛けるのが基本でしょう。
【２】相手によって態度を変える様子を見てしまったとき
「裏がありそうな女だとは感じてたけど、『どけよババア』と掃除のおばさんを睨みつける姿にうわぁと思った」（20代男性）など、自分にとって無価値だとみなす相手に向かって露骨な態度を取るのも、人間性を疑われてしまうようです。普段、男性に愛敬を振りまいている女性ほどギャップが衝撃的に映るので、できれば改めたいものです。
【３】男性からの贈り物を転売して荒稼ぎしていると知ったとき
「誕生日にいろんな男に同じ財布をねだって、すべてオクで転売。ほとんど業者ですよね」（20代男性）というように、男性からのプレゼントを転売するというのは、やはり非道な行為とみなされるようです。「事情があって元カレからのプレゼントを手放す」のであれば同情されるかもしれませんが、最初から転売目的というのは悪質なのではないでしょうか。
【４】複数の男性に対して思わせぶりな態度を取り、わざと彼らを競わせていたとき
「男たちの必死な様子を見ているのが楽しいんでしょうけど、いつか天罰が下るぞと思ってます」（10代男性）というように、男性の気持ちを弄んでうれしそうにしている姿は、周囲に嫌悪感を抱かせているようです。いつか本当に好きな人ができたときに、過去の悪事がバレるとせっかくの恋が実らなくなってしまうおそれもあるので、自粛しましょう。
【５】友達の彼氏を略奪してはポイ捨てするのがいつもの癖だと知ったとき
「人のものがほしくなる病気なんですかね？次々と友達の男を奪う手腕は見事ですが…」（20代男性）など、いわゆる「略奪癖」のある女性は、まともな男性からは警戒されてしまうようです。「好きになってしまって、どうしようもなかった」のならともかく、同じような騒ぎを何度も繰り返す人は「ヤバい女」と思われても仕方がないかもしれません。
している本人は軽い気持ちだったとしても、まわりはそうは思わないので、身に覚えがある人は改めたほうがいいでしょう。（田中健斗）