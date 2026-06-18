節約食材の代表格・厚揚げが、ひと手間でカリカリ食感の絶品おかずに大変身！揚げずに作れてお手軽なのに、食べごたえもしっかりあるから家族もよろこんでくれるはず。ごはんがすすむ味つけから、さっぱり系まで厚揚げだけで作れる3品をご紹介します。 ▼「肉じゃないけど満足！」片栗粉をまぶしてフライパンで焼くだけ 絹厚揚げを醤油・みりん・生姜・ニンニクで漬けてから、片栗粉をまぶしてフライパンで焼くだけ。揚げ油を使