外はカリッ、中はとろっ。お肉なしでも大満足の「厚揚げだけ」副菜

節約食材の代表格・厚揚げが、ひと手間でカリカリ食感の絶品おかずに大変身！揚げずに作れてお手軽なのに、食べごたえもしっかりあるから家族もよろこんでくれるはず。ごはんがすすむ味つけから、さっぱり系まで厚揚げだけで作れる3品をご紹介します。

▼「肉じゃないけど満足！」片栗粉をまぶしてフライパンで焼くだけ

絹厚揚げを醤油・みりん・生姜・ニンニクで漬けてから、片栗粉をまぶしてフライパンで焼くだけ。揚げ油を使わないのに、外はカリカリ・中はもちもちの食感に仕上がります。「肉じゃないけど満足」と、レシピ作者さん自身もうなる一品です。

▼コチュジャン×ケチャップの甘辛ダレが絡んでおかわり必至！

韓国料理の豆腐カンジョンを厚揚げでアレンジ。片栗粉をまぶして揚げ焼きした厚揚げに、コチュジャンとケチャップをベースにした甘辛ダレを絡めた一品です。4人分できるから、家族みんなが食べてもお財布にやさしいのがうれしいポイント。

▼トースターにおまかせ！大根おろしぶっかけでさっぱりおいしい

アルミホイルにのせた厚揚げをトースターで6分焼くだけ。その間に甘酢ダレをレンジで温めて、焼きたての厚揚げにかけて、大根おろしをのせたら完成です。あと1品ほしいときにすぐ作れて、さっぱり食べられるのが魅力。レシピ作者さんのご主人の大好物だそうです。





安くてボリューム感もある厚揚げが、工夫次第でこんなにバリエーション豊かなおかずになるとは驚きですよね。今夜の一品に、ぜひ作ってみてください。