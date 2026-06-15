明日6月16日（火）よる9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは山田杏奈、曽野舜太（M!LK）、野々村友紀子、小峠英二（バイきんぐ）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、山本彩、福田麻貴（3時のヒロイン）、本田紗来、バッテリィズ。VTRでは、視聴者から寄せられた信じられない事件の数々を芸能人が演じる。大好きな炭酸水を飲んだはずが、命の危機に陥った女性を山本が熱演。身を守るための熊撃退スプレーで失明