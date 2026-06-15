明日6月16日（火）よる9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは山田杏奈、曽野舜太（M!LK）、野々村友紀子、小峠英二（バイきんぐ）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、山本彩、福田麻貴（3時のヒロイン）、本田紗来、バッテリィズ。

VTRでは、視聴者から寄せられた信じられない事件の数々を芸能人が演じる。大好きな炭酸水を飲んだはずが、命の危機に陥った女性を山本が熱演。

身を守るための熊撃退スプレーで失明の危機に見舞われた女性を、野々村が演じる。

福田はコスプレ大好き女子高校生に変身。筋肉スーツを着て窒息の危機に!?

日常で誰もが使う家電であるモノを吸って大爆発を引き起こした女性を、「お芝居したことなくて、ほぼ初めてなんです」という本田が演じる。

エース（バッテリィズ）は、妻に内緒のやらかしがバレて大激怒させてしまう夫役に挑戦する。

■曽野舜太（M!LK）が大好きな鍋で大失敗 山田杏奈は初めて買った電動歯ブラシで大ピンチ

スタジオでは、ゲストが大失敗した出来事をトーク。「鍋が大好きなんです！」という曽野は、具材の中でも特に好きなほうれん草を入れて自分で鍋を作ったという。しかし、あるミスでほうれん草がのどに詰まってしまった危険な体験を語る。

数年前に「電動歯ブラシを初めて買ってみた」という山田。ツルツルに磨けると楽しみにしていたが、いざ使用する際、間違った使い方で大ピンチに。

■山本彩が公演の直前に走って骨折 9年ぶりの登場・本田紗来が9歳の頃のレア映像公開

「日頃から鈍くさいほう」という山本。公演の本番直前、急いでお手洗いに向かって走ったところ転んでしまい、なんと骨折してしまったエピソードを明かす。

本田は高校受験のための勉強で椅子に座りすぎたことが原因で「尾てい骨が折れました」と明かし一同仰天。また、今回9年ぶりに出演する本田。9歳の頃にスタジオに初登場した際の超レアな映像も公開し、「あっという間に大人になるな〜」と笑福亭鶴瓶を驚かせる。