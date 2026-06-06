テレビ朝日の斎藤ちはるアナウンサー(29)が4日、自身のインスタグラムを更新し、和服姿を公開した。 【写真】和装も似合う！元同僚のために司会を務めた斎藤ちはるアナ 斎藤アナは、今年3月1日に入籍し、5月30日に挙式した歌舞伎俳優の中村橋之助(30)と妻で女優の能條愛未(31)との披露宴で司会を務めていた。 「愛未の披露宴の司会は、お着物を着用しました」とあらためて報告。能條とは乃木坂46時代の同僚というこ