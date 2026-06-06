■バレーボール・ネーションズリーグ女子予選ラウンド 日本 3ー1 ウクライナ（日本時間6日、カナダ）【バレー】ネーションズリーグ勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート世界TOP18チームが参戦しているバレーボールネーションズリーグで前回、4位の女子日本代表（世界ランク5位）はウクライナ（同16位）にセットカウント3ー1（25ー20、16ー25、25ー16、25ー20）で勝利し、開幕から2連