北朝鮮による拉致被害者・横田めぐみさんの父・滋さんが亡くなってから2026年6月5日で、6年です。滋さんの命日にあわせて、新潟市内の路線バスにめぐみさんの帰国を願うポスターが掲示され、母・早紀江さんと同級生が一日も早い解決を訴えました。 路線バスに掲示されたポスター。そこには、再会し抱き合う親子の姿があります。 ■再会を誓う同級生の会 池田正樹代表 「僕たちはこういうふうに3人で抱き合