三次市に住む女性(60代)が、SNSで「11億円が当選した」「引き渡すには手数料が必要」などと言われ、約1163万円分の電子マネーをだまし取られました。警察によると、2026年5月上旬、三次市内の女性(60代)のもとに、SNSで宝くじの当選お渡し窓口を名乗るアカウントから「11億円が当選した」という内容のメッセージが届きました。その後、犯人から「11億円を引き渡すためには手数料が必要」「支払うにはコンビニの電子マ