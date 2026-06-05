4日、三重県内すべての市町が参加する「美し国三重市町対抗駅伝」の実行委員会が津市内で開かれ、来年の大会の概要が承認されました。大会は三重県誕生150周年の記念大会と位置づけられ、スタート地点を四日市市に変更して開催されます。コースは、かつて県庁所在地だった四日市市から現在の県庁所在地・津市までの30.9キロで、ランナーは小学生から高校生までに限定されます。この大会は2008年から開催され、県内全市町が参加する