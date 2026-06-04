11日に開幕が迫っているFIFAワールドカップ2026。開幕を1週間後に控えた中、FIFA（国際サッカー連盟）が驚きの規則変更を発表した。イギリスメディア『BBC』などが伝えている。史上初となるアメリカ・カナダ・メキシコの3カ国共催で行われる今大会。史上最多48カ国が出場する中、大きなルール変更などが決定している。そんな中、ピッチ外での行動に関して突如として規則が変更されることに。これまで「容量が1リットルまでの