ダイハツ「ハイゼット カーゴ」が一部改良、安全性と商品力を向上ダイハツは2026年6月4日、軽商用車「ハイゼット カーゴ」を一部改良し、販売を開始しました。今回の改良では、同日に一部改良を受けた「アトレー」と共通で予防安全機能「スマートアシスト」の機能を強化し、安全性の向上を図っています。【画像】超いいじゃん！ これがダイハツ新型「軽バン」です！ 画像を見る！（30枚以上）ハイゼットシリーズは1960年に誕