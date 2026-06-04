櫻井翔さん（44）が、転職情報サイトの新CMに出演。インタビューで、“もやもや”した時の対処法を明かしました。インタビューでは、CM の中で描かれる“なんとなく違う”という気持ちへの対処法を聞かれると、「もやもやした時は、まずは徹底的に調べますね。辞書をひいたり、最近だとAI に聞いたり、自分が納得するまで調べます」と回答。一方で、「それでも答えが出ない時は、無理に解決しようとせずに、時間に任せることもあり