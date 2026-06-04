通信カラオケ・JOYSOUNDでは、JI BLUEのニューシングル「景色」のリリースを記念し、「JI BLUE×JOYSOUND コラボキャンペーン」を3日から開始した。「JI BLUE×JOYSOUND コラボキャンペーン」○「景色」はサッカー日本代表を後押しする応援ソングJI BLUEは、グローバルボーイズグループ・JO1とINIのメンバーから、サッカーを愛する12人で結成されたスペシャルユニット。サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサ