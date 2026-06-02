BTS、ワールドツアーがさらに拡大！豪州公演が追加決定で34都市86公演の“史上最大規模”へ

BTSがオーストラリア・メルボルンでの追加公演を電撃決定し、過去最大規模のワールドツアーをさらに拡大している。

これにより、彼らのワールドツアーは計34都市・86公演へと規模を広げた。

【写真】JUNG KOOKの“食べ残し”まで公開？飲食店主の行動が炎上

BTSは6月2日、グローバルスーパーファンプラットフォーム「Weverse」を通じて、来年2月に開催予定の「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」オーストラリア・メルボルン公演を1公演追加すると発表した。

今回のオーストラリア公演は、2017年5月に開催された「WINGS TOUR」以来、約9年10カ月ぶりに実現する公演で、現地ファンの期待が高まっている。

特にシドニー公演が行われる「アコー・スタジアム（Accor Stadium）」は、アデルやオアシスなど世界的なポップスターたちが公演を行ってきたオーストラリア屈指の大型スタジアムだ。BTSは韓国歌手として初めて同会場で公演を行うことになり、「21世紀のポップアイコン」としての存在感を改めて証明した。

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS

これに先立ち、BTSは先月28日（現地時間）、アメリカ・ラスベガスのアレジアント・スタジアムで北米ツアーの華やかなフィナーレを飾った。タンパやメキシコシティなど計5都市で15公演にわたって開催された北米ツアーは、全公演が即完売を記録。84万人もの観客を動員し、圧倒的なチケット販売力を見せつけた。

大規模ツアーに対し、現地メディアからも称賛の声が相次いでいる。アメリカの音楽専門メディア『Consequence』はラスベガス公演について「勝利の帰還」と絶賛し、巨大なスタジアムでも観客と一体となるBTSの卓越したパフォーマンスを高く評価した。

特に収録曲『Body to Body』のステージで、韓国の民謡「アリラン」の大合唱が巻き起こった場面をハイライトとして挙げ、大規模なポップコンサートと深みのある文化的要素が見事に融合したと評価した。

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS

また、アメリカの芸能メディア『The Hollywood Reporter』はBTSを「グローバル・パワーハウス」と表現し、現地を圧倒したエネルギッシュなパフォーマンスを高く評価した。経済誌『Forbes』は、コンサートと連動して街全体を盛り上げた「BTS THE CITY ARIRANG - LAS VEGAS」プロジェクトを特集し、BTSの影響力がコンサート会場の枠を超え、都市全体にまで及んでいると伝えた。

（記事提供＝OSEN）