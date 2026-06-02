サッポロビールでは、今年も全国の約30エリアでサッポロラガービール「赤星★縁日」キャンペーンを展開している。また東京・吉祥寺エリアでは6月1日より、95店舗が協力する飲み歩きイベントも実施する。サッポロビールを35年以上も取り扱っているという、いせや総本店(東京都武蔵野市)にて担当者が説明した。サッポロビールが、全国各地で「赤星★縁日」キャンペーンを展開中○「赤星★縁日」キャンペーンとは「赤星★縁日」キャン