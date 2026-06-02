京阪ザ・ストアは、関西国際空港第1ターミナルに「ユニクロ 関西空港出国エリア店」を6月2日に開業した。関西エアポートが進める第1ターミナルのリノベーション第4期にあわせた出店。リノベーション工事に伴い、旧店舗を2023年12月に閉店していた。場所は国際線出国エリア内。営業時間は午前7時から午後11時まで。売場面積は約36坪。