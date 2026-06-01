店にやって来た客は、本当にカードゲームのファンなのか。それとも、限定商品を買い占める転売ヤーなのか――。個人ゲーム開発者の「雅」氏は、カードショップ経営シミュレーション×アドベンチャーゲーム「あなた、転売ヤーですよね？」のSteamストアページを公開し、ウィッシュリスト登録の受付を開始しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■動画投稿サイトでさまざまな情報をリサーチ昨今のホビー