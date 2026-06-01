練習中に笑顔を見せるドジャース・大谷＝5月、ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグのドジャースは5月31日、敵地フェニックスで1日から臨むダイヤモンドバックスとの4連戦の先発投手を発表し、大谷翔平が3日午後6時40分（日本時間4日午前10時40分）開始の第3戦に登板することが決まった。中6日での先発で6勝目を目指す。大谷は今季、規定投球回にこそ達していないが、9試合に登板して5勝2敗、防御率0.82の好成