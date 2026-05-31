元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が26日、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画「交流戦のキーマンはこの3人!!」にて、絶好調の阪神・立石正広に抱いた懸念について語った。赤星憲広氏○立石正広に抱いた懸念高川学園高校、創価大学を経て2025年ドラフト1位で入団した立石。ルーキーイヤーとなる今季はケガで出遅れたものの、5月19日の中日戦に「6番・左翼」としてプロ初出場・初スタメンを