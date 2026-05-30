旭川市の女子高校生殺害事件公判では被告人質問が行われているが、2026年5月29日放送の「情報ライブミヤネ屋」（日本テレビ系）で裁判でのやりとりを聞いた旭川市出身の杉村太蔵さんは「あの場所に立たせて殺意がないと言うなんて」と悲痛な表情になった。被告は否認を続けるが内田梨瑚被告は2024年4月、当時19歳の女と共謀して女子高校生を車に監禁し、旭川市の神居大橋の上で裸にして「落ちろ」「死ねや」などと言って橋から落と