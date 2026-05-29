お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建が、大谷翔平選手と山本由伸選手のサイン入りグッズという貴重な私物を査定に出すことを決意。その結果に、スタジオは「すごい！」「どれだ？！」と驚きの声に湧いた。【映像】大谷翔平から手渡しされたお宝5月28日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）で、自身の象徴ともいえる資産を査定し人生を見つめ直す「こじうり（誇示売り）」企画に渡部が登場。アンジャッシュがブレイ