シント＝トロイデンからフライブルクへの完全移籍を決断した山本理仁。東京ヴェルディのアカデミーで育った24歳は、ガンバ大阪、ベルギーでの挑戦を経て、ついに欧州5大リーグへ辿り着いた。クラブを通じて山本は、「昨シーズンまでの2年間は、決して楽しい時間ばかりではなく、自分自身と向き合いながら、もがき続けた日々でした」とコメント。そのうえで、「新しい環境でも自分らしく、次のワールドカップに向けてさらに成長でき