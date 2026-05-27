お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢さんが2026年5月27日にXで、「チャットGPTなんてこのレベル」と投稿した。娘への暴行容疑で逮捕され、巨人の監督を辞任した阿部慎之助前監督について、チャットGPTに質問したスクリーンショットとみられる画像も添えたが、回答には誤情報も含まれていた。「内間さんも天国で『また世の中が...』って言ってるかもな（笑）」真栄田さんは26日にXで、「本当に必要な虐待も捕まえてほしい」とだ