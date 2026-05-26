競泳男子でリオ、東京五輪日本代表の中村克（かつみ）（３２）が２６日、ＴＢＳ系「ＴＨＥ神業チャレンジ」に出演。そばとめんつゆを頭に載せて２５メートル落とさずに泳ぐ神業にチャレンジ。見事成功した。モデルや俳優顔負けのイケメンでも知られる中村。フィジカルモンスターと言われる鍛えあげた肉体に裏打ちされたバランス感覚には自身満々。２０２４年１２月に女優・川島海荷（３２）と結婚しており、番組のロケに出発す