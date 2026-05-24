『死霊のはらわた』シリーズ最新作の監督に抜擢された新鋭フランシス・ガルッピ監督による犯罪スリラー『ユマカウンティの行き止まり』が６月12日（金）より公開。ポスタービジュアルと予告編が解禁された。登場人物の誰もが“最悪”に見舞われることから、予測不可能の“最悪”エンターテインメントと銘打たれた本作。1970年代の砂漠地帯のダイナーを舞台に、凶悪な銀行強盗を始めとするクセありの客たちによって、予測不可能な“