夕食やお弁当に便利、お手軽常備菜5選 包丁を使わずに作れる常備菜レシピをご紹介します。メインから副菜までバリエーションも豊富。冷蔵保存しておけば、夕食やお弁当のおかずに重宝します。 ご飯に合う！甘辛だれの豚こま炒めちくわと厚揚げのボリューム煮物ピーマンとはんぺんの簡単炒めピーラーで簡単！にんじんのしりしり薄切り大根×ツナのだし醤油炒め包丁を使わないので洗い物も減らせて一石二鳥 包丁やまないたを出す