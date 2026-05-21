ホットランドホールディングスが展開する「築地銀だこ」は5月28日〜8月10日までの期間、アニメ「銀魂」とのコラボレーションを全国の店舗(酒場業態、球場、競馬場、催事店等の一部店舗を除く)で実施する。築地銀だこ×銀魂○コラボたこ焼(8個入り)を発売万事屋や真選組の面々をイメージした 特製スリーブ&カードが付属する「コラボたこ焼(8個入り)」(1,058円)を発売する。第1弾の商品は「万事屋の爽快! 生レモン&タルタル