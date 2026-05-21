中国の習近平国家主席が早ければ今月末にも北朝鮮を訪れる可能性が高いと韓国メディアが報じました。韓国の聯合ニュースは政府高官の話として、「今月末から来月初めにかけ、中国の習近平国家主席が北朝鮮を訪問する可能性が高い」などと伝えました。中国の警護担当らが北朝鮮の平壌を訪れたということで、習氏による北朝鮮訪問に向けた事前準備の可能性があるとしています。習氏が北朝鮮を訪れれば2019年以来、7年ぶりとなります