血管炎の治療薬を服用した患者20人が死亡した問題で、販売会社が厚生労働省の指示を受け、きょうにも「ブルーレター」という、医療機関に使用時の注意を呼びかける文書を出すことが分かりました。キッセイ薬品工業は難病の血管炎の治療薬「タブネオス」を国内で販売していますが、服用した20人が重篤な肝機能障害を発症し、死亡したと発表しています。キッセイ薬品工業がきょうにも厚労省の指示を受け、医療機関に「タブネオス」を