21日（木）午後も、雨音の聞こえる地域が多いでしょう。日本海側は引き続き、雨脚の強まる所がありそうです。東京都心は午前10時頃まで気温22℃前後で湿度も高く、湿気が苦手な人には辛いものがあったと思います。ただ、冷たい空気が入り始めているので、（湿気は多いままとはいえ）午後の屋外は何か羽織るものがないと辛い段階に入ります。一方、建物の中はまだ熱がこもっているので、本当に調整が難しい天候です。22日（金）は関