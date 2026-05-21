タレントの安めぐみが20日、オフィシャルブログを更新。11歳の長女・詩歌（うた）ちゃんの“小学校最後の運動会”が行われたことを報告するとともに、家族との穏やかな日常ショットを多数公開し、ファンから反響を呼んでいる。 「色々。」と題してブログを更新した安は、絵文字を交えながら「更新が空いてしまっていました 眠る前に」と切り出し、「５月ですが、ここ数日とっても暑かったですね 暑すぎて ひぇー！でした」とチャ