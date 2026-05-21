激安で知られる「スーパー玉出」の店舗スタッフの派遣手数料を水増し請求し、玉出の運営会社に約３９００万円の損害を与えたとして、大阪府警は２０日、運営会社の元取締役（７６）（大阪府吹田市）ら男２人を会社法違反（特別背任）容疑で逮捕した。

他に逮捕されたのは、人材派遣会社経営の男（６３）（同府東大阪市）。

発表では、２人は共謀し、２０２１年８月〜２２年９月、スタッフ派遣の手数料として、約３９００万円を水増しした計約７８００万円を玉出の運営会社「フライフィッシュ」（大阪市西成区）に支払わせ、フライ社に損害を与えた疑い。府警は２人の認否を明らかにしていない。

男の会社から玉出にスタッフを派遣していた。府警は、元取締役が玉出の実質的なトップで、経理担当に会計帳簿の改ざんを指示するなどしたとみている。現金は２人で私的に使ったという。

フライ社が２３年に始めた社内監査で発覚。元取締役は発覚後、同社を辞めた。２５年１月に府警が告訴状を受理し、捜査していた。同社は２０日、ホームページで「お客様らに心配をおかけし、お詫（わ）び申し上げる。役職員のコンプライアンス研修、取引管理体制の強化などに取り組む」などのコメントを出した。