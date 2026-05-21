ブンデスリーガの古豪が、清水エスパルスのMF宇野禅斗の獲得に本腰を入れているようだ。ドイツの大手メディア『Sky Sport』は ５月20日、「ボルシアMGは新たなMFの獲得に向けて動いている。22歳の日本人選手は、数日中にニーダーライン地方へ移籍する見込みだ」と報じた。同メディアは「ウノは現在、J１リーグの清水エスパルスのキャプテンを務めている。まだ22歳ながら、守備的MFとして既に日本代表に選出され、２試合出場