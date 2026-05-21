「数日中に実現する可能性」昨年日本代表デビューの22歳MFが海外移籍か！ドイツ古豪が獲得に本腰と独大手が報道「４年契約を結ぶ見込み」
ブンデスリーガの古豪が、清水エスパルスのMF宇野禅斗の獲得に本腰を入れているようだ。
ドイツの大手メディア『Sky Sport』は ５月20日、「ボルシアMGは新たなMFの獲得に向けて動いている。22歳の日本人選手は、数日中にニーダーライン地方へ移籍する見込みだ」と報じた。
同メディアは「ウノは現在、J１リーグの清水エスパルスのキャプテンを務めている。まだ22歳ながら、守備的MFとして既に日本代表に選出され、２試合出場している」と紹介。こう現状を伝えている。
「Sky Sportによると、ベルギーとオランダのクラブもウノに興味を示しているという。しかし、この守備的MFはボルシアMGへの移籍を希望しており、数日中に実現する可能性がある。詳細はまだ詰められていない。全てが順調に進めば、ウノはブンデスリーガのクラブと４年契約を結ぶ見込みだという」
昨夏のE-１選手権で日本代表デビューを飾ったボランチが初の海外移籍を果たすのか。今後の動きに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
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同メディアは「ウノは現在、J１リーグの清水エスパルスのキャプテンを務めている。まだ22歳ながら、守備的MFとして既に日本代表に選出され、２試合出場している」と紹介。こう現状を伝えている。
「Sky Sportによると、ベルギーとオランダのクラブもウノに興味を示しているという。しかし、この守備的MFはボルシアMGへの移籍を希望しており、数日中に実現する可能性がある。詳細はまだ詰められていない。全てが順調に進めば、ウノはブンデスリーガのクラブと４年契約を結ぶ見込みだという」
昨夏のE-１選手権で日本代表デビューを飾ったボランチが初の海外移籍を果たすのか。今後の動きに注目だ。
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